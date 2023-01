„Kinderhotel-Awards“: 3 Südtiroler Betriebe in den Top 30

Weitere Top-Kinderhotels in Südtirol

Platz 1 geht nach Hessen

Nach diesen Kriterien wird bewertet

„Die von der Familie Brunner geführte ,Familien-Wellness Residence Tyrol‘ existiert seit 1977 und wurde seither vielfach ausgezeichnet. Seit 2017 ist Alexander Brunner der Geschäftsführer des 4-Sterne-Hotels und setzt das Konzept des maximalen Freiraums gepaart mit einem Hauch von Luxus weiter fort. Von der liebevollen Babybetreuung über ganzwöchige Aktivitäten für Kinder und Jugendliche bis zu erholsamen Wellnessangeboten für die Eltern fehlt es an nichts. Für zusätzliche Entspannung nach aufregenden Urlaubsmomenten sorgt seit Kurzem der neue Whirlpool mit Naturnser Thermalwasser“, heißt es vonseiten des Portals.Unter den Top 30 im Ranking von „Kinderhotel.info“ befinden sich 2 weitere Hotels aus Südtirol: Das „Grafenstein Familienresidence & Suiten“ in Tscherms schafft es auf Platz 28. Das „Familienhotel Huber“ in Vals/Mühlbach landet einen Platz dahinter.Weiters wurden in der Region Trentino-Südtirol ausgzeichnet:„Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel“, Urtijëi/St.Ulrich in Gröden (Platz 38), „Familien- und Wellnesshotel Prokulus“ in Naturns (Platz 43), „Astoria Comfort Hotel“ in Andalo (Platz 47), „Feldhof DolceVita Resort“, Naturns (Platz 50).Gesamtsieger und damit bestes Kinderhotel lauf dem Portal ist das „Familotel Sonnenpark“ im hessischen Willingen (Deutschland). „Für das aktuelle Ranking haben wir die Ausstattungen und Gästebewertungen von 745 Familienhotels aus 15 europäischen Ländern sorgfältig ausgewertet“, erklärt Christoph Reichl, Redaktionsleiter von kinderhotel.info. Ein wesentliches Kriterium in der Bewertung ist dabei der Umfang und die Qualität der Kinderbetreuung. Neu in diesem Jahr: „Ausstattungen, die besonders nachgefragt sind, wie zum Beispiel ein Streichelzoo mit vielen Tieren, wurden in die Bewertung aufgenommen“, ergänzt Reichl. Unter den 50 prämierten Familienhotels befinden sich 31 in Österreich, 10 in Deutschland, 7 in der Region Trentino-Südtirol sowie je eines in der Schweiz und in Griechenland.Der „kinderhotel.info Award“ wurde erstmals 2019 vergeben. Im ersten Schritt recherchiert die Redaktion die familienrelevanten Service- und Ausstattungsmerkmale der Hotels. Ebenso bedeutend für das Ranking: Gästebewertungen auf kinderhotel.info sowie auf den großen Bewertungsplattformen Google, TripAdvisor und HolidayCheck. Um Manipulationen bei den Bewertungen auszuschließen, wird ein eigens entwickelter „No-Fake Faktor“ verwendet, heißt es vom Portal. Dieser neutralisiere marketinggesteuerte Bewertungen, indem die Anzahl der schlechten Bewertungen mit der Anzahl der angebotenen Zimmer in Beziehung gesetzt wird.