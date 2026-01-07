Das auf Familienurlaub spezialisierte Reiseportal www.kinderhotel.info hat zum achten Mal die 50 besten Familienhotels mit dem „kinderhotel.info Award 2026“ ausgezeichnet. Zur Auswahl standen 709 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern. <h3>\r\nDas sind die Top drei<\/h3>Den ersten Platz belegt wie bereits im Vorjahr das „Tyrol family retreat“ in Naturns, das damit auch zum beliebtesten Hotel in ganz Italien gekürt wurde.<BR \/><BR \/>Das Hotel, das von Alexander Brunner in zweiter Generation geleitet wird, überzeugte die Urlauber vor allem mit der umfangreichen Kinderbetreuung, den zahlreichen Aktivitäten für Babys und Kinder jeden Alters, sowie der Wasserwelt mit Rutschen, Hallenbad, Außenpool und einem Thermal-Whirlpool, wie es in der Mitteilung des Urlaubsportals „kinderhotel.info“ heißt. <BR \/><BR \/>Auf Platz zwei und drei der beliebtesten Kinderhotels folgt das Familienhotel „Oberkarteis“ in Hüttschlag (Salzburg) und das „Familien Resort Petschnighof“ in Diex (Kärnten). <h3>\r\nAuch diese Südtiroler Hotels haben überzeugt<\/h3>Unter den Top 50 der beliebtesten Adressen sind aber noch weitere heimische Hotels: Mit dabei – wie bereits im Vorjahr – das Familienhotel „Huber“ in Vals, das sich von Platz 13 auf Platz 7 verbessern konnte.<BR \/><BR \/>Über den Platz in den Top Ten auf Europaebene und gleichzeitig der Bewertung als das zweitbeste Kinderhotel in Italien dürfen sich Simon und Brigitte Stolz freuen, die bereits in sechster Generation das Familienhotel führen. <BR \/><BR \/>Die Lage direkt an der Skipiste, die 45 Meter lange Wasser-Riesenröhrenrutsche und der Erlebnisbauernhof seien einige der Highlights des Betriebs, erklärt man bei kinderhotel.info. <BR \/><BR \/>Einen deutlichen Sprung in der Beliebtheitsskala machte heuer „Das Grafenstein Familienresidence & Suiten“ in Tscherms, das sich von Platz 37 auf Platz 14 auf europäischer Ebene (Platz 3 im Italien-Ranking) nach oben gearbeitet hat. <BR \/><BR \/>Geführt wird das Haus von Charlotte Zuegg und ihren Töchtern Isabelle und Alexandra. Bei den Gästen kommen vor allem der rund 3.500 Quadratmeter große Abenteuerspielplatz mit Go-Kart-Bahn, Riesenrutsche, Fußballplatz und Streichelzoo gut an. <BR \/><BR \/>Ebenfalls in die Liste der ausgezeichneten Hotels schaffte es das „Family Home Alpenhof“ in Mühlbach\/Meransen (Platz 43). <h3>\r\nSo wird bewertet<\/h3>Grundlage der Bewertung sind laut kinderhotel.info eine Kombination aus Angebotsanalyse und der Auswertung von Gästebewertungen auf kinderhotel.info sowie auf Google, TripAdvisor und HolidayCheck. Marketinggesteuerte oder gekaufte Bewertungen werden ausgesiebt, wie die Betreiber des Portals versichern. <BR \/><BR \/>Das Portal kinderhotel.info ist ein auf Familienurlaub spezialisiertes Informationsportal mit Sitz in Oberösterreich. Nach eigenen Angaben nutzen jährlich rund 1,4 Millionen Familien die Plattform zur Urlaubsplanung.