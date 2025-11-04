Ursprünglich war das Rennen um den HGV-Vorsitz ein Dreikampf. Doch Judith Rainer aus Sexten, die einzige Frau im Bewerberfeld, zog ihre Kandidatur bereits im Vorfeld der Wahl aus persönlichen Gründen zurück.<BR \/><BR \/>Die 28 Mitglieder des HGV-Landesausschusses mussten sich somit zwischen Tauber und Berger entscheiden. Tauber, bislang HGV-Vizepräsident und Bezirksobmann im Eisacktal, gilt als landtagserfahren und politisch stark vernetzt. Berger, ebenfalls Vize und Bezirksobmann in Bozen und Umgebung, ist vor allem für seine ruhige, ausgleichende Art bekannt.<?Bereich TagName="Bild"_>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\nBerger löst Pinzger ab<\/h3>Kurz vor Mittag fiel die Entscheidung: Klaus Berger (Hotel „Post“ Gries\/Bozen) tritt die Nachfolge von Manfred Pinzger als HGV-Präsident an, der den Verband 12 Jahre führte. Zu den zentralen Aufgaben des neuen Verbandschefs dürften die Weiterentwicklung des Südtiroler Tourismus und die Stärkung der Tourismusgesinnung in der Bevölkerung zählen – Themen, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt haben.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Landesausschusssitzung ernannte der neugewählte Präsident auch zwei Vizepräsidenten. Diese sind Judith Rainer und Hansi Pichler. <h3>\r\n4.500 Mitglieder<\/h3>Der HGV vertritt rund 4.500 Mitgliedsbetriebe – und damit über die Hälfte der 8.400 gastgewerblichen Betriebe (Beherbergung und Gastronomie) in Südtirol, die zusammen bis zu 45.000 Menschen beschäftigen. Der Verband selbst zählt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bozen und den Bezirksbüros in Meran, Brixen und Bruneck sowie im Gebietsbüro in Schlanders. <BR \/><BR \/><i>Manfred Pinzger tritt nach zwölf Jahren an der Spitze des HGV ab. Im Vorfeld hat der mit STOL ein großes Abschieds-Interview geführt, das Sie hier noch einmal anschauen können:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="8SJVcPI3"><\/video-jw>\n