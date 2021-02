KlimaHaus-Digital-Kongress: Messehalle wird zum Fernsehstudio

Klimahouse, die italienische Leitmesse des nachhaltigen Bauens, fand vom 27. bis 29. Jänner in Bozen statt. „Man nehme die wichtigste Messe für nachhaltiges Bauen in Italien und mache sie zu einer digitalen Messe“: Das war die schier unmögliche Herausforderung der Messe Bozen, die auch in diesem Jahr Unternehmen und Fachleute des Baugewerbes aus dem gesamten Staatsgebiet zu Gast hatte.