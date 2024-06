„Klimahouse“ expandiert nach Deutschland

Südtiroler Betriebe willkommen

Die Veranstaltung findet vom 12. bis zum 14. November in der Messe Karlsruhe statt und unterstreicht damit auch auf dem europäischen Markt ihre Bedeutung und Kompetenz im Bereich des nachhaltigen Bauens. Diese Expansion sei das Ergebnis einer strategischen Kooperation zwischen Messe Bozen und der HINTE Expo & Conference.Die Teilnahme an „Klimahouse Deutschland“ stehe auch Südtiroler Unternehmen offen. „Dies bietet ihnen die Möglichkeit, ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen einem breiten internationalen Fachpublikum zu präsentieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen“, so die Messe Bozen.