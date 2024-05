Köllensperger: „HGV neuen Tiefpunkt erreicht“

„Alle sollen etwas vom Tourismus haben“

„Ohne die heimische Bevölkerung geht es nicht“

Mit Bedauern und gleichzeitig mit Erstaunen hat der Hoteliers- und Gastwirteverband ( HGV ) die Haltung des Abgeordneten Paul Köllensperger zum Gastgewerbe und zum Tourismus zur Kenntnis genommen.Allein mit seinem im Landtag abgelehnten Beschlussantrag „Südtirols Natur generiert Reichtum. Alle müssen was davon haben.“, zeige Köllensperger, wie wenig er für die familiengeführten Beherbergungs- und Gastbetriebe übrighabe, so der HGV Nun kontert der Abgeordnete des Team K erneut: „Die nervöse Reaktion von HGV-Präsident Manfred Pinzger auf meinen Vorschlag im Landtag kommt nicht überraschend. Trotzdem erreicht der HGV einen neuen Tiefpunkt, wenn sein Chef auf niveaulose Weise den konkreten und berechtigten Vorschlag, den ein gewählter politischer Exponent im Sinne der Menschen im Land einbringt, von vorneherein als 'Spalterei', als Vorwurf und als 'Schmarrn' abqualifiziert.“Dazu will Köllensperger klarstellen: „Ich habe nie Zweifel daran geäußert, dass der Tourismus eine der tragenden Säulen der Wirtschaft unseres Landes sei. Wir laufen aber Gefahr, durch das unkontrollierte Wachstum des Tourismus die Akzeptanz von Teilen der Gesellschaft zu verlieren. Außerdem sollte unbestreitbar sein, dass der Tourismus Dinge vermarktet, die Allgemeingut sind, wie Berge, Landschaft, Umwelt und Infrastrukturen, die auch mit Steuergeld finanziert wurden und dass die Allgemeinheit deshalb auch am Ertrag des Sektors einen angemessenen Anteil haben sollte. Deshalb ist eine höhere Aufenthaltsgebühr für Gäste, die in die öffentlichen Kassen fließen soll, angebracht und gerechtfertigt.“Die aktuelle Ortstaxe reiche laut Köllensperger bei Weitem nicht aus, um auch nur die Kosten für Müll, Abwasser, CO2, Verkehr usw., die der Tourismus verursacht, zu decken. „Ich will, dass alle Südtiroler und Südtirolerinnen was vom Tourismus haben und nicht umgekehrt.Mit 36 Millionen Nächtigungen in Südtirol wäre es ein Leichtes, einige 100 Millionen Euro für die Allgemeinheit herauszuholen, mit einer Taxe, bezahlt von den Gästen, gestaffelt nach der Anzahl an Nächtigungen – je länger der Aufenthalt, desto geringer – und im Verhältnis zum Zimmerpreis – je höher die Kategorie, desto teurer. Diese Einnahmen sollen dann für kostenlose Öffis (auch) für Einheimische, für öffentliche Mietwohnungen zu günstigen Tarifen für Familien und junge Menschen, zur Finanzierung der Pflegesicherung, für ein paar Euros mehr für die Almwirtschaft und auch die Förderung von Innovation und junger Start-ups verwendet werden“, so Köllensperger.Laut dem Abgeordneten des Team K müsse der Tourismus Geld für die Allgemeinheit beschaffen, „anstatt immer mehr Steuergelder in touristische Infrastrukturen, in die IDM oder in die Guest Card zu pumpen.“Dies sei ein Vorschlag, um den Tourismus hierzulande zu retten, denn nur so könne laut Köllensperger die Tourismusgesinnung der heimischen Bevölkerung wieder gesteigert werden. „Und ohne die wird es nicht gehen. Ein Blick auf die Kanaren reicht – aber auch in Barcelona, Venedig und Oberbayern protestieren Menschen mittlerweile offen gegen die Schattenseiten des Tourismus , die Herr Pinzger gerne verschweigt.Es sollte normal sein, solche Vorschläge zu diskutieren, ohne dass ein Verbandschef aufschreien und mit Kommentaren unter der Gürtellinie zum Gegenschlag ausholen muss. Wenn hier jemand spaltet, dann ist es der HGV und sein Präsident, der die Belastung der Bevölkerung durch den Tourismus einfach wegreden will“, so Köllensperger abschließend.