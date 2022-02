Kofler: „Strompreise sind um bis zu 400 Prozent gestiegen“

Diese Energiepreise seien ein „riesen Problem, eine Katastrophe“, sagt Kofler zu STOL. Für Familien habe sich der Strompreis verdoppelt. Noch härter trifft es die Unternehmen: „Beim Strompreis haben wir einen Anstieg von bis zu 400 Prozent und beim Erdgas ist die Situation ähnlich“, so der UVS-Vizepräsident.Vor allem für energieintensive Unternehmen – Stahlproduzenten, Autozulieferer, Papierproduzenten, aber auch Lebensmittelproduzenten – sei diese Entwicklung kaum zu stemmen, sagt Kofler. „Diese Unternehmen sind nicht konkurrenzfähig.“Bestehende Aufträge müsse man erfüllen, aber die heimischen Unternehmen stünden auch im Austausch mit Betrieben aus dem Ausland. „Und ausländische Betriebe können um ein Vielfaches billiger produzieren, da dort die Energiepreise bei weitem nicht so hoch sind wie in Italien und damit auch in Südtirol“, sagt Kofler.Welche Möglichkeiten bleiben den Unternehmen also? Entweder müsse man die hohen Kosten an die Kunden weitergeben oder sie selbst auffangen. „Aber beides geht auf die Dauer nicht, dann springen entweder die Kunden ab oder die Unternehmen schaffen es finanziell nicht mehr.“Die von der italienischen Regierung in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung von bis zu 6 Milliarden Euro für Familien und Unternehmen würde „bei weitem nicht ausreichen“, so Kofler. „Es gibt eine Erhebung, laut der die Mehrkosten für Industriebetriebe im Strombereich im Jahr 2022 80 Milliarden Euro betragen.“ 6 Milliarden Euro seien also nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, so Kofler.

