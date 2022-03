Kommt der Cashback auf Steuern? Kommt der Cashback auf Steuern?

Das auch in Südtirol eifrig genutzte Cashback-Programm des Staates „überlebte“ nur etwas mehr als ein halbes Jahr lang. Bald könnte es jedoch zurückkehren – wenngleich in anderer Form, und zwar als Steuer-Cashback („Cashback fiscale“). Was bislang darüber bekannt ist. + Von Rainer Hilpold