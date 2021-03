Noch gilt es bis zum 31. März. Das Kündigungsverbot. Was danach kommt, weiß zurzeit noch keiner so genau: Wird es verlängert, vielleicht auch nur teilweise? Oder gänzlich aufgehoben? Und kommt dann die befürchtete Entlassungswelle? Wie man in Südtirol die Lage einschätzt. Von Sabine Gamper