Kommt jetzt die große Stornowelle?

Ab Juli nahm der Sommertourismus in Südtirol ordentlich an Fahrt auf. Insgesamt wurden von Mai bis Oktober 4,5 Millionen Ankünfte und 20,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Der Sommer verlief insgesamt also ganz gut für den Südtiroler Tourismus. Die Frage ist nur, was kommt jetzt? + von Rainer Hilpold