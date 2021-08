Konsumklima in Südtirol verbessert sich

- Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten;



Die vom WIFO- Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, im Juli durchgeführte Umfrage unter den Südtiroler Konsumenten zeigt, dass sich das Konsumklima weiter verbessert hat. Der entsprechende Index lag bei -0,7 und damit 1,9 Punkte höher als bei der vorherigen Umfrage im April. Der aktuelle Wert ist der höchste, der seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2009 verzeichnet wurde.Der wachsende Optimismus der Haushalte ist hauptsächlich auf die Verbesserung des sozioökonomischen Umfelds infolge der vollständigen Wiederaufnahme der Tätigkeiten zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet, dass sich die wirtschaftliche Lage in Südtirol in den kommenden Monaten positiv entwickeln wird.Auch die Prognosen für die künftige Entwicklung der Arbeitslosigkeit verbessern sich deutlich. Die Auswirkungen der Krise sind jedoch noch nicht vollständig überwunden: Die Einschätzungen der Verbraucher bezüglich der eigenen finanziellen Lage bleiben vorerst stabil und die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben für langlebige Güter, wie beispielsweise Haushaltsgeräte und Möbel, haben sich sogar leicht verschlechtert.Betrachtet man die berufliche Situation der Befragten, so zeigt sich im Vergleich zum April eine deutliche Verbesserung des Konsumklimas unter den Selbständigen und den Arbeitslosen, insbesondere was die Erwartungen an eine positive Entwicklung der Wirtschaft in Südtirol betrifft.Das Konsumklima ist in Südtirol derzeit besser als im europäischen Schnitt. Im Juli lag der Indexwert für die Europäische Union (EU27) bei -4,1 Punkten, obwohl in den letzten 3 Monaten ein starker Anstieg um 6,4 Punkte verzeichnet wurde. In Italien erreichte der Index einen Wert von -1,7, was einem Anstieg von 8,8 Punkten im Vergleich zum April entspricht. Was Südtirols wichtigsten Handelspartner betrifft, so stieg der Index in Deutschland zwischen April und Juli um 8,2 Punkte und erreichte somit -1,3 Punkte. Die stärkste Verbesserung verzeichnete Österreich (+10,7 Punkte gegenüber April), wo der Index derzeit bei +0,2 liegt.Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, freut sich über die deutliche Verbesserung des Konsumklimas, vor allem bei den Selbstständigen: „Die allmähliche Erholung der Wirtschaft gibt den Südtiroler Unternehmern wieder Zuversicht. Die Einführung des Grünen Passes wird diesen Optimismus noch verstärken, denn damit steigen die Chancen, dass die Wirtschaftstätigkeit auch dann fortgesetzt wird, wenn sich die Pandemiesituation wieder verschlechtern sollte.“Das WIFO erhebt das Konsumklima in Südtirol 4 Mal im Jahr: Im Jänner, April, Juli und Oktober. Durch eine standardisierte Methodik sind die Ergebnisse mit den italienischen und europäischen Daten vergleichbar.