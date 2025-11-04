Der Konsumklimaindex liegt bei minus 7,6 Punkten und damit 2,2 Punkte höher als noch im Juli. Verbessert haben sich die Einschätzung zur finanziellen Lage und die Kaufabsichten für langlebige Güter, etwa Haushaltsgeräte und Möbel. Leicht verschlechtert haben sich hingegen die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft. <BR \/><BR \/>Besonders Selbstständige und die unter 30-Jährigen blicken aktuell optimistischer in die Zukunft. Sie tragen maßgeblich zur Verbesserung des Konsumklimas bei, wie das Wifo der Handelskammer Bozen berichtet. <h3>\r\nSüdtiroler optimistischer als Nachbarn<\/h3>In Europa hat sich die Stimmung der Verbraucher in den vergangenen drei Monaten dagegen leicht eingetrübt. Im Oktober sank der Index für die EU im Vergleich zu Juli um 1,2 Punkte auf minus 14,7 Punkte. In Italien blieb das Vertrauen der Konsumenten gegenüber dem Sommer unverändert bei minus 16,4 Punkten. In Deutschland und Österreich, Südtirols wichtigsten Handelspartnern, nahm das Konsumklima um 2,5 beziehungsweise 1,5 Punkte ab.<BR \/><BR \/>Trotz der unsicheren internationalen Lage liegt Südtirols Konsumklima damit weiterhin über dem europäischen und italienischen Durchschnitt. Handelskammerpräsident Michl Ebner bewertet das positiv: „Das ist ein wichtiges Zeichen für die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft in schwierigen Zeiten.“