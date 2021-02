Musikkonzerte mit Tausenden Zuschauern im Publikum – wer kennt das nicht? In Zeiten von Corona natürlich undenkbar, und so wird es wohl noch eine Weile bleiben. Roland Barbacovi, Chef des größten Konzertveranstalter des Landes – Showtime Agency – befürchtet, dass einige Unternehmen in der Veranstaltungsbranche diese Krise nicht überleben werden.