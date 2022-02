Kooperation zwischen lvh und Fraunhofer Italia verlängert

Die Zusammenarbeit zwischen dem lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister und Fraunhofer Italia, der führenden Organisation für angewandte Forschung in der Region, bringt für die Südtiroler Handwerksbetriebe einen großen Nutzen. Von der praxisnahen Unterstützung bis hin zum Umgang mit den neusten Technologien ist die Spanne der Vorteile sehr groß. Umso erfreulicher ist es, dass die Kooperation verlängert wurde.„Es gibt sehr viele Themenfelder, wo sich unsere Interessen überschneiden“, unterstreicht lvh-Präsident Martin Haller. „Eins ist zum Beispiel der Wissenstransfer von Anwendungsprinzipien und Technologieentwicklung im Bereich digitale Baustelle. Dasselbe gilt auch für Fertigungstechnologien, digitale und physische Assistenzsysteme sowie dem Energiemanagement, um nur einige zu nennen.“ Vor allem in Hinblick auf das Building Information Modeling und das Thema Nachhaltigkeit sieht der lvh in der Kooperation mit Fraunhofer Italia sehr viele Chancen.„Es erwarten uns in den nächsten drei Jahren eine Vielzahl spannender Projekte und eine intensive Zusammenarbeit“, erklärt Dominik Matt, Direktor von Fraunhofer Italia. „Südtiroler Betriebe stehen vor großen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem technologischen und dem demografischen Wandel. Die Kooperation zwischen angewandter Forschung und dem Handwerk wird einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen digitalen Transformation unserer Handwerksbetriebe liefern.“In den vergangenen Jahren konnten bereits viele gemeinsame Initiativen umgesetzt werden. Unter anderem der Techparcour, die lange Nacht der Forschung, der Praxislehrgang Digitale Transformation sowie ein BIM-Workshop. In Zukunft erhoffen sich die beiden Partner noch zahlreiche weitere Projekte gemeinsam umzusetzen und eine wichtige Stütze für die Südtiroler Betriebe zu sein.

stol