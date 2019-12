Kosten für Flughafen BER steigen um 300 Millionen Euro

Die Kosten für den Flughafen BER in der deutschen Hauptstadt Berlin fallen einem Medienbericht zufolge noch höher aus als geplant. Wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht an die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und den Bund berichtet, benötigt die Flughafengesellschaft für den Finanzierungsplan 2021 bis 2024 fast 300 Millionen Euro mehr als bisher veranschlagt.