Ob ein Umstieg auf ein Elektroauto das eigene Portemonnaie schont, hängt stark von persönlichen Faktoren ab: Wie groß muss mein Auto sein, wie viele Kilometer lege ich zurück, habe ich daheim eine Lademöglichkeit? Pauschale Antworten zu geben, welcher Antrieb sich finanziell lohnt, ist daher schwierig. Wer jedoch die Spesen sauber gegenüberstellen will, muss die Gesamtkosten betrachten.<h3>\r\n1.<\/TD><TD>Anschaffungskosten<\/h3>Die Anschaffung schlägt als größter Posten zu Buche. Lange Zeit galten hohe Kaufpreise als das Totschlagargument gegen das E-Auto. Zwar sind Stromer nach wie vor etwas teurer als vergleichbare Verbrenner, doch die Lücke schrumpft: Laut einer Analyse des Center Automotive Research (CAR) sank der durchschnittliche Preisunterschied von rund 7.300 Euro im Jahr 2024 auf nur noch 1.600 bis 3.000 Euro im vergangenen Jahr.<BR \/><BR \/>Ein Blick auf aktuelle Listenpreise bestätigt das: Der Fiat Grande Panda Electric ist beispielsweise ab 20.490 Euro erhältlich, die Benzinversion ab 17.900 Euro. Beim vollelektrischen Citroën C3 beträgt der Einstiegspreis 20.490 Euro, während das Modell mit Verbrennungsmotor bei 16.900 Euro startet. Berücksichtigt man jedoch zusätzlich die derzeitige E-Auto-Förderung des Landes von 4.000 Euro, sind Listenpreise teilweise gleichauf. <h3>\r\n2.<\/TD><TD> Energiekosten<\/h3>Die Energiekosten sind der variabelste Posten. Je nachdem, wie viele Kilometer man fährt und wie der Sprit- bzw. Stromverbrauch des Fahrzeugs ist, driften die Beträge auseinander. Unterm Strich bleiben Stromer hier jedoch im Vorteil, gerade wer mit Haushaltsstrom tankt.<BR \/><BR \/> Ein Rechenbeispiel (Laufleistung von 15.000 Kilometern\/Jahr) verdeutlicht dies: Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 0,30 Euro pro Kilowattstunde und einem großzügigen Verbrauch von 20 kWh auf 100 Kilometer belaufen sich die Kosten auf rund 900 Euro im Jahr. Ein vergleichbarer Benziner mit einem Verbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer schlägt bei einem Spritpreis von 2,09 Euro je Liter hingegen mit rund 2.195 Euro jährlich zu Buche. <h3>\r\n3.<\/TD><TD>Instandhaltungskosten<\/h3>Auch bei der Wartung hat das E-Auto klar die Nase vorn. Da ein batteriebetriebenes Fahrzeug 70 bis 80 Prozent weniger bewegte Teile besitzt, fallen klassische Verschleißteile weg: Weder Ölwechsel noch Zündkerzen, Zahnriemen oder Auspuff sind nötig. Zudem sind die Bremsen von Stromern dank der Energierückgewinnung (Rekuperation) deutlich langlebiger. Im Schnitt sind die Instandhaltungskosten laut ADAC um 30 bis 40 Prozent niedriger. Eine Auswertung von Autoscout24.it schätzt die jährlichen Wartungsspesen von E-Autos auf 180, bei Stromern auf 300 Euro. <h3>\r\n4.<\/TD><TD>Steuer und Versicherung<\/h3>Weitere Fixposten in der Kostenrechnung sind Versicherung und Steuer. Vor allem bei den Versicherungsprämien hält sich hartnäckig das Vorurteil, Elektroautos seien deutlich teurer. Eine Auswertung von Segugio.it kommt allerdings zu einem anderen Ergebnis: Demnach kostet die Haftpflichtversicherung für ein Elektroauto im Schnitt 453 Euro pro Jahr und damit sogar 6,5 Prozent weniger als für Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb, für die durchschnittlich 484 Euro fällig werden. Bei der Autosteuer genießen Stromer zusätzlich einen Vorteil: Für neu zugelassene Elektroautos entfällt die Steuer in Italien in den ersten fünf Jahren vollständig. Danach wird in vielen Regionen nur ein ermäßigter Satz eingehoben.<h3>\r\n5.<\/TD><TD>Wertverlust<\/h3>Der größte Unsicherheitsfaktor in jeder Kostenrechnung bleibt der Wertverlust. Derzeit büßen Elektroautos oft schneller an Wert ein als vergleichbare Verbrenner. Der technologische Fortschritt ist rasant und neue, günstigere Modelle drängen auf den Markt. Dennoch sind Prognosen mit Vorsicht zu genießen. Wie viel ein heute gekauftes Fahrzeug in fünf Jahren noch wert sein wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Letztlich bleibt es ein Blick in die Glaskugel.