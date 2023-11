Kredite: Nachfrage in Südtirol abgewürgt

Zinsen über 5 Prozent

Private Haushalte noch zurückhaltender

Weniger Wachstum im zweiten Quartal

Von 5,5 Prozent im Dezember 2022 auf nur noch 1,5 Prozent im Juni 2023: Das Wachstum der Bankkredite an Südtiroler Unternehmen hat sich stark verlangsamt. Dies geht aus dem Halbjahresbericht der Bozner Außenstelle der Banca d'Italia hervor.Die Gründe dafür sind laut den Autoren mehrere: Zum ersten die schwächere Nachfrage, zum zweiten die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten und zum dritten eine restriktivere Kreditvergabe vonseiten der Banken.Der durchschnittliche Zinssatz auf neue Ausleihungen zu Investitionszwecken erreichte im Juni 5,1 Prozent, auf Finanzierungen zur Deckung des Liquiditätsbedarfs gar 5,7 Prozent. Aufgrund der gestiegenen Verschuldungskosten hätten viele Betriebe verstärkt Investitionen aus Eigenmitteln getätigt, heißt es in dem Bericht.Das Wachstum der Kredite von Banken und Finanzierungsgesellschaften an private Haushalte kam sogar zum Stillstand (0,4 Prozent im Juni gegenüber 5,2 Prozent im Dezember 2022).Trotz der geänderten Rahmenbedingungen sei keine außerordentliche Zunahme an Kreditausfällen zu beobachten. Im Durchschnitt blieb auch die Bonitätsverschlechterungsrate im Wesentlichen stabil, bei 1,0 Prozent (wie auf gesamtstaatlicher Ebene).Über die wirtschaftliche Entwicklung in Südtirol insgesamt schreiben die Autoren: „Im ersten Halbjahr 2023 hat sich die Wirtschaftstätigkeit deutlich abgeschwächt. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft real noch um rund 1,2 Prozent. Ab dem zweiten Quartal war dann ein leichter Rückgang des realen BIP zu verzeichnen, wozu auch die Abschwächung der Nachfrage aus Deutschland beitrug.“