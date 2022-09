Krise über Krise: „Wir erleben den perfekten Sturm“ Krise über Krise: „Wir erleben den perfekten Sturm“

Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich so viele Faktoren zu einer so schwierigen Wirtschaftssituation verwoben. Kein Wunder, dass Wirtschaft und Gewerkschaften nach raschen Maßnahmen auf allen Ebenen rufen. Was ist machbar, was sinnvoll und was utopisch?