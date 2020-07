Krisengeschüttelte Gastronomie: 5000 Euro für Lokale in Italien

Ziel sei die Stützung von Gastronomie und Catering-Betrieben, deren Einnahmen seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie erneut im zweistelligen Prozentbereich eingebrochen sind, berichtete Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova. Mit dem Bonus sollen Restaurants eine Liquiditätsspritze erhalten. Dafür verpflichten sie sich zum Erwerb von Waren aus der italienischen Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion.Die Initiative erntete den Beifall des Landwirtschaftsverbands Coldiretti. „Wegen der Krise und des schweren Rückgangs bei der Zahl der Touristen in Italien droht der italienischen Gastronomie bis Ende 2020 ein Umsatzrückgang von 34 Milliarden Euro“, so Coldiretti. Die Gastronomie leide auch unter den Folgen des Homeoffice, weil deswegen weit weniger Arbeitnehmer außer Haus essen. Auf dem Spiel stehe die Zukunft von 180.000 im Gastronomiebereich aktiven Betrieben mit 1,3 Millionen Beschäftigten.„Wir müssen verhindern, dass Restaurants und Lokale schließen. Daher wollen wir ihnen Sauerstoff mit einer Liquiditätsspritze garantiere, die es ihnen ermöglichen soll, sich in diesen schwierigen Monaten über Wasser zu halten“, kommentierte Landwirtschaftsministerin Bellanova.

apa/stol