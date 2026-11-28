Ein neues Kapitel in der Geschichte des Kronplatzes beginnt. Am gestrigen Freitag, wurde anlässlich des Open Day die neue Gondelbahn Kronplatz 1+2 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt – eine der wichtigsten Verbindungen des Skigebiets, die von Reischach am Stadtrand von Bruneck bis zum Gipfel des Kronplatzes führt.<BR \/><BR \/>Die neue Anlage wurde von der Gesellschaft Funivia Plan de Corones S.r.l., die zur Kronplatz Group gehört, in Zusammenarbeit mit Leitner und Pininfarina realisiert und stellt sowohl technologisch als auch architektonisch einen bedeutenden Fortschritt dar. Es handelt sich nämlich um die weltweit erste LEITNER-Gondelbahn mit „Ropera“-Technologie, ergänzt durch neue Diamond-EVO-Kabinen und Stationen im Design von Pininfarina.<BR \/><BR \/>Der Open Day fand am Freitag, den 27. November, im Beisein der Vertreter von Funivia Plan de Corones, Leitner und Pininfarina statt, mit einer offiziellen Feier, auf die die Öffnung der Anlage für die Öffentlichkeit folgte.<h3>\r\nVon 1963 bis heute: eine Verbindung, die Geschichte geschrieben hat<\/h3>Die Kronplatz 1+2 ist nicht einfach nur eine Gondelbahn. Sie ist eine Verbindung, die seit mehr als sechzig Jahren die Entwicklung des Kronplatzes und des Tourismus in Bruneck und im Pustertal begleitet.<BR \/><BR \/>Ihre Geschichte beginnt am 25. Dezember 1963, als die erste Seilbahn von Reischach auf den Gipfel des Kronplatzes in Betrieb ging. Ein Projekt, das aus der Initiative und der Vision einiger Unternehmer und Bürger aus Bruneck entstand und den Grundstein für die Entwicklung eines der bekanntesten Skigebiete der Dolomiten legte.<BR \/><BR \/>Seitdem hat sich die Anlage gemeinsam mit dem Skigebiet weiterentwickelt: 1986 wurde die ursprüngliche Seilbahn durch eine moderne 6er-Gondelbahn ersetzt, die 2003 von einer 8er-Gondelbahn abgelöst wurde.<BR \/><BR \/>Mehr als zwanzig Jahre nach der letzten Erneuerung hat sich die Gesellschaft Funivia Plan de Corones entschieden, erneut in diese strategische Verbindung zu investieren, und eine 10er-Gondelbahn realisiert, die die Anforderungen von heute mit einer langfristigen Entwicklungsperspektive verbindet.<h3>\r\nEin Projekt, das über die neue Gondelbahn hinausgeht<\/h3>Die Erneuerung der Kronplatz 1+2 beschränkt sich nicht auf den Ersatz der bisherigen, ebenfalls von Leitner gebauten Anlage, sondern umfasst eine weiter gefasste Aufwertung der Nordseite des Kronplatzes.<BR \/><BR \/>Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 40 Millionen Euro, einschließlich der neuen Gondelbahn, der Maßnahmen an den Skipisten und der damit verbundenen Infrastrukturen.<BR \/><BR \/>Das Projekt sah den Bau von drei neuen Stationen vor: Tal-, Mittel- und Bergstation. Die Mittelstation wurde neu positioniert, was auch eine Neuorganisation der Skiverbindungen erforderlich machte.<BR \/><BR \/>Die Maßnahmen umfassen neue Trassen und Verbindungen zwischen den Pisten, die Aufwertung des LUMEN-Areals sowie die Erweiterung und Anpassung der Beschneiungsinfrastruktur.<BR \/><BR \/>Ziel ist es, nicht nur die Beförderung zum Gipfel zu verbessern, sondern auch das Gesamterlebnis der Skifahrer und die Funktionalität des Skigebiets.<BR \/><BR \/>Mit dieser Investition bekräftigt Funivia Plan de Corones ihr Engagement für die Entwicklung und Modernisierung der Infrastrukturen und setzt einen Weg fort, der zum Wachstum des Skigebiets und zur Aufwertung der Region beigetragen hat.<h3>\r\nLeitner: eine neue Generation von Seilbahntechnologie<\/h3>Das technologische Herzstück des Projekts ist die neue, von Leitner gebaute Gondelbahn – die weltweit erste Gondelbahn des Unternehmens, die die „Ropera“-Technologie einsetzt.<BR \/><BR \/>Diese Lösung steht für einen neuen Ansatz bei der Planung von Seilbahnanlagen, bei dem Technologie, Funktionalität und Architektur integriert betrachtet werden – mit konkreten Vorteilen für Fahrgäste, Betreiber und Betriebsleiter.<BR \/><BR \/>Die neue Kronplatz 1+2 besteht aus zwei Sektionen, die über eine Mittelstation verbunden sind und es den Gästen ermöglichen, den Gipfel zu erreichen, ohne die Kabine wechseln zu müssen.<BR \/><BR \/>Die Anlage ist mit den neuen „Diamond Evo“-Kabinen ausgestattet, die für höchsten Komfort und hohe Qualität während der Fahrt konzipiert sind.<BR \/><BR \/>Ein weiteres technologisches Element ist das DirectDrive-System, der von Leitner entwickelte Direktantrieb, der eine höhere Energieeffizienz, geringere Wartungskosten und eine Reduzierung der Geräuschentwicklung ermöglicht.<BR \/><BR \/>Dank der eingesetzten technologischen Lösungen konnte außerdem die Anzahl der Stützen entlang der Strecke gegenüber der Vorgängeranlage deutlich reduziert werden, obwohl die Beförderungskapazität erhöht wurde.<h3>\r\nPininfarina: wenn Design auf die Berge trifft<\/h3>Das von Pininfarina entwickelte Redesign umfasst die Erneuerung der Tal-, Mittel- und Bergstation sowie die Einführung einer neuen, einheitlichen Gestaltung der Kabinen und schafft so eine architektonische Gesamtvision für eines der ikonischsten Skigebiete der Dolomiten.<BR \/><BR \/>Das Projekt entstand aus einem klaren Ziel: das Erlebnis der Gondelbahn über ihre Transportfunktion hinaus zu steigern und die Fahrt in die Berge in eine immersive Reise zu verwandeln, die die einzigartige Identität des Kronplatzes durch eine Formensprache ausdrückt, die Eleganz, Innovation und Einbindung in die Region vereint.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Projekts steht die Architektursprache des LUMEN Museums, die als wichtigste Inspirationsquelle für die neuen Stationen diente. Ihr zeitgenössischer und maßvoller Charakter hat die Entwicklung eines Entwurfsansatzes geleitet, der mit dem alpinen Umfeld in Dialog tritt und dessen Identität aufwertet, ohne sein Gleichgewicht zu stören.<BR \/><BR \/>Der Entwurf beruht auf einem feinen Gleichgewicht zwischen Zurückhaltung und Wiedererkennbarkeit. Reine Volumen und schlichte Linien fügen sich harmonisch in die Dolomitenlandschaft ein, während markante architektonische Elemente die Zugänge und die wichtigsten Berührungspunkte mit den Besuchern betonen und den Bauwerken eine zeitgenössische, sofort erkennbare Präsenz verleihen.<BR \/><BR \/>Edle Materialien, satinierte Metalloberflächen, großzügige Glasflächen und eine konsequente Anwendung der visuellen Identität des Kronplatzes schaffen Kontinuität entlang der gesamten Strecke und machen die drei Stationen zu Teilen einer einzigen gestalterischen Erzählung.<BR \/><BR \/>Von der Talstation bis zum Gipfel wurde jeder Eingriff als Teil einer stimmigen Gesamtvision konzipiert. Die Bergstation wird zu einem Panoramator zur Dolomitenlandschaft, die Mittelstation fügt sich natürlich in die Geländemorphologie ein, und die Talstation empfängt die Gäste mit einem Erscheinungsbild, das sofort die Werte Innovation, Qualität und Gastfreundschaft vermittelt, die den Kronplatz auszeichnen.<BR \/><BR \/>Mehr als bloße technische Infrastrukturen werden die drei Stationen zu architektonischen Landmarks, die die Identität der Destination stärken und zur Qualität des Besuchererlebnisses in allen Jahreszeiten beitragen.<BR \/><BR \/>Mit diesem Projekt bekräftigen Pininfarina, Leitner und Kronplatz eine gemeinsame Vision, in der Mobilität, Architektur und Landschaft zu einem einzigen Erlebnis verschmelzen. Eine neue Ikone für die Dolomiten, die die Zukunft der Berge durch Design interpretiert.<h3>\r\nEin neues Kapitel für den Kronplatz<\/h3>Die neue Kronplatz 1+2 ist ein weiterer Schritt auf dem Entwicklungsweg der Gesellschaft Funivia Plan de Corones und eine wichtige Investition in die Zukunft des Skigebiets.<BR \/><BR \/>Ein Projekt, das die Geschichte einer ihrer bedeutendsten Verbindungen mit den neuen Möglichkeiten von Technologie und Design verbindet.<BR \/><BR \/>Von der ersten Seilbahn im Jahr 1963 bis zur neuen Gondelbahn 2026 bleibt das Ziel dasselbe: das Erlebnis der Gäste stetig zu verbessern und in die Zukunft des Kronplatzes zu investieren.