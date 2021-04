Kurioser Streit um Schokokuchen in Großbritannien

Die britische Supermarktkette Marks and Spencer (M&S) hat den deutschen Konkurrenten Aldi in Großbritannien wegen eines Schokokuchens in Raupenform verklagt. „Cuthbert the Caterpillar“ von Aldi sehe „Colin the Caterpillar“ täuschend ähnlich, Aldi führe damit die Kunden in die Irre, argumentierte M&S. Die Supermarktkette klagte auf ihr Recht auf geistiges Eigentum und auf Unterlassung: Aldi dürfe den Kuchen nicht mehr anbieten.