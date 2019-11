Kurs „I’M independent“ erfolgreich abgeschlossen

Ende Oktober schlossen die Teilnehmer erfolgreich das Weiterbildungsangebot im Informatik-Verwaltungsbereich „I’M independent 2018“ ab, das vom Europäischen Sozialfonds ESF finanziert wurde.





Der Kurs fördert seit der 1. Ausgabe im Jahr 1999 die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen mit einer Körper- bzw. Sinnesbeeinträchtigung oder chronischen Krankheit in den Bereichen Verwaltung und Sekretariat.Das Unterrichtsprogramm war sehr abwechslungsreich: Klassischer Gruppenunterricht mit spezialisierten Lehrkräften in der Klasse wechselte mit einer ganzen Reihe von anderen Aktivitäten zur individuellen Förderung der Kursteilnehmer ab. Der Kurs fand in Meran in den Räumlichkeiten von independent L. statt und dauerte insgesamt 10 Monate.Die Teilnehmer haben Kompetenzen im Verwaltungs- und Informatikbereich (ECDL Full Standard) sowie Sprachkenntnisse (TELC-Deutsch und CELI-Italienisch) erlernt und konnten ihre fachübergreifenden organisatorischen Kompetenzen vertiefen.Die Weiterbildung wurde mit einem Praktikum von 168 Stunden in privaten und öffentlichen Unternehmen abgeschlossen.

stol