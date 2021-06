Ladenhüter Verlustbeiträge?

Viel diskutiert, viel gefordert: Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten vonseiten der verschiedenen Wirtschaftsverbände der Ruf nach Verlustbeiträgen für die in Not geratenen Mitgliedsbetriebe laut. Doch wie schaut die Zwischenbilanz aus? Wie viele Ansuchen sind beim Land eingegangen? + Von Rainer Hilpold