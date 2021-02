Lagarde: Wirtschaftliche Erholung gewinnt bald an Fahrt

Die wirtschaftliche Erholung der Eurozone wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde zufolge in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt aufnehmen. Damit sei zu rechnen, auch wenn es weiterhin Unsicherheiten gebe, sagte Lagarde in einem Interview mit der französischen Zeitung „Le Journal du Dimanche“.