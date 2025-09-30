<BR \/>In Südtirol gebe es einen „Tourismus der zwei Geschwindigkeiten“, sagte Walcher. „Einige Gebiete entwickeln sich sehr stark, andere haben Schwierigkeiten, mitzuhalten und das touristische Angebot aufrechtzuerhalten. Deshalb wird die Förderung stärker Richtung touristisch schwächer entwickelte Gebiete gelenkt.“<BR \/><BR \/>Um diese Ungleichheiten auszugleichen, sind die Fördersätze von der Landesregierung neu angepasst worden: Touristisch schwach entwickelte Gebiete erhalten 70 Prozent Zuschüsse für Investitionsvorhaben, durchschnittlich entwickelte Regionen 50 Prozent und stark entwickelte Hochburgen 30 Prozent. Zusätzlich werden für die Vergabe der sogenannten Schlüsselbeiträge Koeffizienten eingeführt: 1,2 für gering entwickelte, 1,0 für entwickelte und 0,8 für stark entwickelte Gebiete.<h3>Welche Investitionen werden gefördert?<\/h3>Gefördert werden unter anderem die Neuerrichtung von Wander- und Themenwegen, Mountainbike-Strecken oder Langlaufloipen. Auch der Neubau, Ersatz oder die Reparatur von Brücken auf Wander- und Themenwegen sowie der Ankauf von Pistenfahrzeugen und Beschneiungsanlagen werden unterstützt.<BR \/><BR \/>Neu ist, dass nun auch Arbeitsfahrzeuge – etwa für die Instandhaltung von Wegen – und Sanitäranlagen auf stark frequentierten Wanderwegen gefördert werden. Nicht mehr unterstützt werden dagegen die Erweiterung von Büroräumen und EDV-Anlagen der Tourismusorganisationen.<h3>Fusionen werden gefördert<\/h3>Zukünftig sollen auch Fusionen von Tourismusorganisationen unterstützt werden. Bei Fusionen wird im ersten Jahr der Sockelbeitrag von 2.000 auf 10.000 Euro für jede Tourismusorganisation angehoben, die Teil der Fusion ist. Damit sollen Anreize für Zusammenschlüsse geschaffen werden.