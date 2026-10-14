Bislang zielt die Förderung darauf ab, die Nahversorgung in ländlichen Gebieten aufrechtzuerhalten. Ab 2027 sollen jedoch auch Nahversorger in Stadtvierteln finanzielle Unterstützung erhalten. Das geplante Programm sieht Investitionsanreize und Unterstützung bei Betriebsübergaben vor. Für Bozen sind rund eine Million Euro vorgesehen, wobei auch andere Südtiroler Städte profitieren sollen.<h3>\r\nhds: „Nahversorgung ist keine Selbstverständlichkeit“<\/h3>hds-Präsident Philipp Moser begrüßt die geplanten Maßnahmen. Nahversorgung sei nicht nur eine Herausforderung für kleine Dörfer. „Auch Stadtviertel verlieren an Attraktivität und Lebensqualität, wenn Geschäfte verschwinden und Geschäftslokale leer stehen.“ Der hds will sich deshalb in die Ausarbeitung der Maßnahmen aktiv einbringen. <BR \/><BR \/>Dass Nahversorgung keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen die jüngsten Zahlen aus Österreich. Wie der hds mitteilt, gibt es in 401 Gemeinden kein eigenes Lebensmittelgeschäft mehr. Das entspricht fast jeder fünften Gemeinde des Landes. Bei Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern liegt die Anzahl ohne Nahversorger bei 72 Prozent. Davon betroffen sind rund 423.000 Menschen. Besonders im benachbarten Nordtirol liegt der Anteil der Gemeinden ohne eigenen Lebensmittel-Nahversorger bei 22,7 Prozent, österreichweit an dritter Stelle.