Landschaftsarchitekten Südtirols wählen neuen Vorstand

LAS blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück: Bei der Tagung „paesaggissimo 02“ im Februar in Meran wurden mehrere Aspekte der Freiraumentwicklung unter die Lupe genommen und die Zukunft von Landschaft und Freiraum diskutiert. Im vergangenen Oktober hat der Vortrag des renommierten Münchner Landschaftsarchitekten Axel Lohrer an der Uni Bozen für Gesprächsstoff gesorgt, auch weil die Freiraumentwicklung in Südtirol durch das neue Raumordnungsgesetz als neue „Disziplin“ etabliert werden soll. In Zukunft will LAS weiterhin Veranstaltungen zum Thema Freiraum und Landschaft lancieren.





Das Berufsbild der Landschaftsarchitekten ist in Italien relativ jung, weshalb noch am Selbstverständnis der Landschaftsarchitektur gearbeitet werden muss, auch in der Planungslandschaft Südtirols. Das Leistungsbild des Landschaftsarchitekt*innen reicht von der raumplanerischen Ebene mit Freiraum- und Grünplänen über die Park- und Platzgestaltung bis hin zur Garten- und Pflanzplanung.





Aktuell beschäftigt sich LAS mit dem neuen Gesetz für Raum und Landschaft, bei dessen Entwicklung 2018 der Verein in Arbeitsgruppen und Stellungnahmen mitgearbeitet hat. Für LAS ist es unabdingbar, der Grün- und Freiraumentwicklung schon in der ersten Phase der Gemeindeentwicklungsprogramme eine tragende Rolle zu geben. Die Gemeinden haben dadurch die Chance, aus den Freiräumen heraus die Identität ihrer Ortschaften auszubauen und neue ökologische Akzente zu setzen, auch unter Einbeziehung aller Bürger. Grün- und Freiraumentwicklungskonzepte gewährleisten lebenswerte Ortschaften der Zukunft. Landschaftsarchitekten sind die Experten dafür.





