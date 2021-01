LandWIRtschaft 2030: Arnold Schuler lädt die Bevölkerung zum Mitreden ein

Was erwartet die Gesellschaft von der Landwirtschaft? Was bedeutet das für die Südtiroler Bauern? Wie können sie zum einen hochwertige und vielfältige Lebensmittel produzieren und zum anderen diesen Erwartungen gerecht werden? Und was kann oder soll die Gesellschaft selbst beitragen?Über all diese Fragen möchte der Landesrat für Land- und Forstwirtschaft Arnold Schuler am Donnerstag nächster Woche direkt mit den Südtiroler Bürgern diskutieren und ruft sie zur Teilnahme auf: In Form eines für alle zugänglichen Webinars wird der Landesrat seine Ideen präsentieren und zur Diskussion anbieten.Mitdiskutieren werden auch: Professor Matthias Gauly von der Freien Universität Bozen als Sprachrohr für die Wissenschaft, der Obmann des Südtiroler Bauernbundes Leo Tiefenthaler als Sprachrohr für die Landwirtschaft und die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol Gunde Bauhofer als Sprachrohr für die Konsumenten. Auch Bürgerinnen und Bürger mit direktem Bezug zur Thematik werden per Video dazugeschaltet und von ihren persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen berichten.Landesrat Schuler ist überzeugt: „Die Südtiroler Bäuerinnen und Bauern tragen wesentlich zur Ernährung der Bevölkerung bei. Darüber hinaus erhalten sie die Kulturlandschaft und haben einen maßgeblichen Anteil an der Schönheit und Vielfalt unseres Landes.“ Zugleich übt die Bevölkerung immer öfter Kritik an der Landwirtschaft.Dies ist dem Landesrat bewusst: Dass es in gewissen Bereichen der Landwirtschaft Potenzial zur Verbesserung gibt, darüber hatte Arnold Schuler daher bereits im Sommer 2020 mit den Bäuerinnen und Bauern der 4 Sektoren Obstbau, Milchwirtschaft, Zu- und Nebenerwerb sowie Weinbau in 4 Online-Webinaren gesprochen.Ziel war es, die Grundlagen für ein klares Zukunftskonzept der Landwirtschaft im Zeitraum von 2020 bis 2030 zu erarbeiten. Umsetzen lässt sich das Konzept aber nur, wenn die Bäuerinnen und Bauern ein zukunftsweisendes Verständnis der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft erzielen.Alle Bürger können am Webinar „LandWIRtschaft 2030 - im Dialog mit der Bevölkerung“ am Donnerstag, 21. Jänner 2021 um 20.00 Uhr auf der Plattform Zoom unter diesem Link teilnehmen und mitdiskutieren.Im Rahmen des Webinars werden vor allem Fragen beantwortet, die bis Donnerstag, 21. Jänner, um 18.00 Uhr an die E-Mail-Adresse [email protected] geschickt werden. Auch einige der direkt während der Zoom-Veranstaltung im Livechat gestellten Fragen werden beantwortet.

lpa