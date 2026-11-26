Im Obstbau wurde die Vermarktungssaison der Ernte 2025 zufriedenstellend abgeschlossen. Die Umsätze verzeichneten einen leichten Anstieg, vor allem dank der guten Entwicklung auf dem italienischen Markt. Die Auslandsnachfrage wurde hingegen teilweise durch die Konflikte im Nahen Osten und die hohen Lagerbestände in Mittel- und Nordeuropa gedämpft. Ersten Schätzungen zufolge belief sich die europäische Apfelproduktion 2026 auf 9,5 Millionen Tonnen und lag damit um 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Rückgänge betreffen vor allem Polen, Frankreich und die Länder Mittel- und Nordeuropas. In Südtirol dürfte die Ernte rund eine Million Tonnen erreichen, mit einem Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die hohen Sommertemperaturen haben jedoch die Lagerfähigkeit mehrerer Sorten teilweise eingeschränkt. Dies führte zu einem erhöhten Angebot in der ersten Phase der Vermarktungssaison und zu etwas niedrigeren Preisen als erwartet. Die Vermarktungskonsortien rechnen dennoch auch für 2027 mit einer zumindest zufriedenstellenden Ertragslage und ebensolchen Auszahlungspreisen.<BR \/><BR \/>Fast alle Milchgenossenschaften bewerten die Ertragslage und die Auszahlungspreise an die Milchbäuerinnen und Milchbauern im Jahr 2026 positiv, trotz des deutlichen Anstiegs der Energiekosten und der schwachen Nachfrage außerhalb Südtirols. Die Aussichten für das kommende Jahr profitieren von der Stabilisierung der Milchpreise in den vergangenen Monaten. Die Sennereien erwarten einen Umsatzanstieg auf allen Märkten und eine Belebung der Investitionstätigkeit, vor allem bei Maschinen. Die steigenden Produktionskosten werden die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin auf die Probe stellen, die Ertragslage dürfte jedoch in fast allen Fällen zumindest zufriedenstellend ausfallen.<BR \/><BR \/>Schwieriger bleibt die Situation im Weinsektor: Fast ein Fünftel der Kellereigenossenschaften meldet eine unbefriedigende Ertragslage im laufenden Jahr. Die schwache Nachfrage, insbesondere auf den Auslandsmärkten, hat den Weinabsatz gebremst. Gleichzeitig führte die Rekordhitze dieses Sommers dazu, dass die Weinlese 2026 bereits in der ersten Augusthälfte begann – so früh wie noch nie in Südtirol. Ohne eine Normalisierung der internationalen Handelsbedingungen, insbesondere bei den Zöllen, erwarten die Kellereien für 2027 nur einen verhaltenen Umsatzanstieg und weiterhin schwierige Marktbedingungen. Die Ertragslage und die Auszahlungspreise dürften in den meisten Fällen zufriedenstellend, aber selten wirklich gut ausfallen.<BR \/><BR \/>Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, unterstreicht: „Die Landwirtschaft befindet sich in einer Phase struktureller Veränderungen, sowohl im Hinblick auf das Klima als auch auf die Konsumgewohnheiten. Von den Landwirtinnen und Landwirten sowie Genossenschaften wird noch mehr Flexibilität als bisher verlangt. Unsere Betriebe verfügen jedoch über die Kompetenzen und Ressourcen, um diese Veränderungen zu bewältigen.“