Nein – mit der amerikanischen Millionenstadt hat das nichts zu tun, auch wenn es ähnlich klingt. New Work bedeutet wörtlich „neue Arbeit". Der englische Ausdruck hat sich längst im deutschen Sprachgebrauch etabliert und beschreibt die Entstehung neuer Arbeitsformen im Zuge der Digitalisierung – verbunden mit einer veränderten Haltung zur Arbeit selbst.<BR /><BR />Zu New Work gehören flexible Arbeitszeiten ebenso wie ortsunabhängiges und selbstbestimmtes Arbeiten. Auch neue Unternehmensstrukturen und Arbeitsmodelle wie Coworking oder Workation zählen dazu. Beim Coworking teilen sich Menschen mit unterschiedlichen Auftraggebern einen gemeinsamen Arbeitsraum, während Workation – eine Mischung aus „Work" und „Vacation" – das Arbeiten an Urlaubsorten beschreibt. Nicht zuletzt geht es bei New Work auch um die viel zitierte Work-Life-Balance, also das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben.<BR /><BR /><h3>
Leben, um zu arbeiten, war gestern</h3><b>Warum wir uns mit dem Konzept New Work beschäftigen sollten? Die Corona-Pandemie hat es gezeigt:</b><BR /><BR />Weil digitale Technologien es ermöglichen, gemeinsam zu arbeiten, ohne am selben Ort zu sein.<BR /><BR />Weil die eingesparte Pendelzeit für viele Familien einen echten Gewinn bedeutet.<BR /><BR />Weil auch Unternehmen erkannt haben, dass neue Arbeitsformen Motivation und Zufriedenheit steigern können.<BR /><BR />Schon vor Corona hatten viele junge Menschen die Vorteile des mobilen Arbeitens mit dem Laptop entdeckt. Geprägt von den Erfahrungen ihrer oft gestressten Eltern hat sich ihre Einstellung zur Arbeit gewandelt: „Leben, um zu arbeiten" gilt heute kaum noch als erstrebenswert. Stattdessen rückt der Wunsch in den Vordergrund, das Leben zu genießen – keine schlechte Idee. Die aktuelle Diskussion um die Vier-Tage-Woche ist letztlich nur eine Folge dieses kulturellen Wandels.<h3>
Sinn statt bloßes Arbeiten</h3>Doch den Jüngeren geht es nicht nur darum, zu leben, um zu arbeiten. Sie suchen Sinn in dem, was sie tun. Sie wollen mitgestalten, Verantwortung übernehmen und sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren – statt bloß Anweisungen zu befolgen. Für Unternehmen ist das eine Chance: Mitarbeitende, die sich einbringen dürfen, zeigen mehr Engagement.<BR /><BR />Allerdings funktioniert das nur, wenn Betriebe bereit sind, Hierarchien abzubauen, Vertrauen zu schenken und Wertschätzung zu zeigen. Voraussetzung ist zudem, dass die Digitalisierung voranschreitet und trotz aller Freiheit ein starkes Teamgefühl bestehen bleibt.<h3>Wenn Freiheit zur Belastung wird</h3>New Work soll Arbeit und Privatleben besser vereinbar machen – doch genau hier liegt auch eine Herausforderung. Wo Grenzen verschwimmen, drohen neue Belastungen: Der Feierabend ist heute oft nur noch ein theoretischer Begriff. Unerledigtes lockt zu Überstunden, während manche sich im Homeoffice leichter ablenken lassen – durch Kinder, Haushalt oder schlicht die Sonne auf dem Balkon. Das kann Frust und Selbstzweifel auslösen, bei Beschäftigten wie bei Vorgesetzten.<BR /><BR />New Work bietet also viele Chancen, birgt aber auch Risiken. Unternehmen sollten das berücksichtigen, wenn sie ihren Mitarbeitenden mehr Freiraum geben. Es gibt keine einheitliche Formel für den richtigen Umgang mit dieser neuen Arbeitswelt. Jedes Unternehmen muss selbst entscheiden, wie weit es den Wandel mitgeht.<BR /><BR />Eines jedoch ist sicher: Der Fachkräftemangel wird Firmen zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wer starr an alten Strukturen festhält und keinen Spielraum für moderne Arbeitsformen bietet, wird künftig kaum noch Fachkräfte gewinnen können.