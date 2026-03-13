Erstmals hat eine 30-köpfige Delegation von Stadtmarketing Austria und der Wirtschaftskammer (WKO) Tirol – Sparte Handel Bozen im Rahmen eines offiziellen Besuchs besucht. Angeführt wurde die Delegation von Roman Eberharter, Obmann der Sparte Handel in der WKO Tirol sowie von Michael Gsaller, Präsident des Dachverbands Stadtmarketing Austria. Ziel des Austauschs: voneinander lernen, Best-Practice-Beispiele teilen – und neue Impulse für die Weiterentwicklung von Orts- und Stadtzentren setzen.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stand der Besuch des hds-Kompetenzzentrums für Orts- und Stadtentwicklung im NOI Techpark in Bozen. Dort informierten sich die Gäste über aktuelle Projekte, Ansätze und Instrumente, mit denen der Wirtschaftsverband hds Gemeinden, Stadtmarketing-Organisationen und Betriebe dabei unterstützt, Zentren attraktiv, lebendig und wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten.<BR \/><BR \/>„Lebendige Orts- und Stadtzentren entstehen nicht zufällig – sie sind das Ergebnis von professioneller Zusammenarbeit, klarem Profil und konsequenter Entwicklung. Genau dafür steht unser Kompetenzzentrum: Es verbindet Praxiswissen, Netzwerke und konkrete Umsetzungsunterstützung“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Der Besuch zeigt: Südtirol ist ein spannender Partner, wenn es um zukunftsfähige Standort- und Ortszentrenentwicklung geht – und gleichzeitig profitieren wir enorm vom Austausch mit starken Organisationen aus Österreich.“<BR \/><BR \/>Stadtmarketing Austria gilt als Kompetenzzentrum für vernetztes Denken im Bereich der Orts- und Stadtentwicklung. Der 2008 gegründete Verein vereint heute 80 Städte aus Österreich und Südtirol sowie Partner aus der Wirtschaft und hat sich zu einer prägenden Kraft in der Regionalentwicklung entwickelt. Der Besuch in Bozen unterstrich den gemeinsamen Anspruch, Orts- und Stadtentwicklung stärker als integrierten Prozess zu verstehen – von Handel, Gastronomie und Dienstleistungen über Aufenthaltsqualität bis hin zu Mobilität und Veranstaltungen.<BR \/><BR \/>Auch Delegationsleiter Roman Eberharter unterstrich die Bedeutung des grenzüberschreitenden Austauschs: „Handel und Zentren stehen überall vor ähnlichen Herausforderungen – vom Strukturwandel bis zur Frequenz. Umso wichtiger ist es, Lösungen gemeinsam zu denken und dort hinzuschauen, wo bereits erfolgreich gearbeitet wird.“<BR \/><BR \/>Michael Gsaller, Präsident von Stadtmarketing Austria, ergänzte: „Südtirol und insbesondere Bozen zeigen, wie man Standortentwicklung strategisch und praxisnah verankern kann. Der Austausch mit dem hds-Kompetenzzentrum liefert wertvolle Impulse für unsere Mitglieder – und stärkt die Kooperation über Grenzen hinweg.“<BR \/><BR \/>Der hds sieht in diesem Treffen einen starken Auftakt für eine intensivere Zusammenarbeit. „Ortsentwicklung ist die zentrale Zukunftsfrage für unsere Gemeinden – wirtschaftlich, sozial und kulturell. Wer heute vernetzt arbeitet, gewinnt morgen an Stärke“, so Moser abschließend.