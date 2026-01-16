<BR \/>Auffällig ist, dass die Inflationsrate in Bozen mit 2,2 Prozent nicht die höchste im Stiefelstaat ist. Andere Städte wie Siena in der Toskana oder Cosenza in Kalabrien verzeichnen stärkere Teuerungsraten. Dennoch fällt die reale Mehrbelastung in Südtirol deutlich höher aus. Der entscheidende Faktor ist das bereits sehr hohe Preisniveau: Wenn Wohnen, Lebensmittel und Dienstleistungen schon teuer sind, schlagen auch moderate prozentuale Steigerungen in absoluten Eurobeträgen besonders stark zu.<BR \/><h3>\r\nTrentino-Südtirol teuerste Region <\/h3>\r\nDiese Dynamik zeigt sich auch auf regionaler Ebene. Trentino-Südtirol führt die Rangliste der teuersten Regionen Italiens an. Im Schnitt mussten Familien 2025 rund 587 Euro mehr ausgeben als im Jahr davor. Neben Südtirol liegt auch das Trentino über dem landesweiten Durchschnitt. In Trient summiert sich der jährliche Kostenanstieg auf etwa 431 Euro pro Haushalt.<BR \/><BR \/>Der Vergleich mit anderen Landesteilen verdeutlicht die Besonderheit der Situation im Alpenraum. Während in Südtirol und im Trentino relativ moderate Inflationsraten zu hohen Mehrkosten führen, bleiben die zusätzlichen Ausgaben in vielen süd- und mittelitalienischen Städten deutlich geringer. In Brindisi oder Benevento etwa liegt die Mehrbelastung bei unter 200 Euro pro Jahr. Dort ist nicht zwingend die Teuerung niedriger – vielmehr ist das allgemeine Preisniveau deutlich geringer, sodass prozentuale Anstiege weniger ins Gewicht fallen.<BR \/><h3>\r\nInflationsrate allein kein Indikator für Belastung der Haushalte <\/h3>\r\nFür Südtirol ergibt sich daraus eine zentrale Erkenntnis: Die Höhe der Inflationsrate allein sagt wenig über die tatsächliche Belastung der Haushalte aus. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Teuerung und Ausgangsniveau der Preise. Gerade in Hochpreisregionen wie Südtirol führen selbst moderate Steigerungen zu spürbaren Einschnitten im verfügbaren Einkommen. Fragen nach leistbarem Wohnen, gezielten Entlastungen und regional angepassten Ausgleichsmaßnahmen gewinnen damit weiter an Bedeutung – nicht zuletzt, um die Lebensqualität für die ansässige Bevölkerung langfristig zu sichern.