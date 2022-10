Lebensmittelpreise um 10,9 Prozent gestiegen – So wie seit 39 Jahren nicht

Inflation in Südtirol bei 10,8 Prozent

„Man muss bis August 1983 zurückgehen (plus 11,0 Prozent), um einen höheren jährlichen Preisanstieg des Warenkorbs zu finden als im September 2022 (plus 10,9 Prozent). Dies ist der Kommentar von Istat zu den endgültigen September-Schätzungen.Die weitere Beschleunigung der Inflation sei hauptsächlich auf die Preise für Nahrungsmittel, sowohl für verarbeitete als auch für unverarbeitete, sowie auf die Dienstleistungen im Bereich Freizeitgestaltung, Kultur und Körperpflege (plus 5,7 Prozent) zurückzuführen, heißt es von Istat.In Südtirol stieg die Inflation im September auf 10,8 Prozent. Der Gesamtindex der Verbraucherpreise für alle privaten Haushalte in Südtirol - NIC mit Tabakwaren - ist damit gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gesunken, während er im Vergleich zum September 2021 den Wert von plus 10,8 Prozent aufweist. Die entsprechenden Werte für den NIC ohne Tabakwaren stehen in diesem Monat bei: minus 0,4 Prozent und plus 11,0 Prozent.Der stärkste Anstieg gegenüber dem Vormonat ergab sich im September bei Lebensmittel und alkoholfreien Getränke (plus 1,2 Prozent); es folgen Bekleidung und Schuhwaren (plus 1,1 Prozent), Kommuniktaion (plus 1,0 Prozent) sowie bei alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel (jeweils plus 0,4 Prozent).Rückläufig gegenüber August scheinen die Sektoren Gastgewerbe (minus 1,8 Prozent), Verkehrs- und Transportwesen (minus 1,5 Prozent) und Freizeit, Veranstaltungen und Kultur (minus 0,6 Prozent) auf. Bildung und Sonstige Waren und Dienstleistungen stehen hingegen unverändert gegenüber dem Vormonat.Die stärkste tendenzielle Steigerung (das ist die Veränderung gegenüber demselben Monat des Vorjahres) ergab sich im September 2022 bei Wohnung, Wasser, Energie und Brennstoffe (plus 51,9 Prozent), gefolgt von Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken (plus 11 ,5 Prozent), Verkehrs- und Transportwesen (plus 9,3 Prozent) sowie Gastgewerbe und Sonstige Waren und Dienstleistungen (jeweils plus 7,1 Prozent).Rückläufig gegenüber September 2021 sind die Sektoren Kommunikation (minus 3,4 Prozent) und Bildung (minus 0,2 Prozent).