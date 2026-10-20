<BR \/>„Die Erhöhung der Lehrlingsprämie ist ein klares Zeichen, dass die Ausbildung junger Fachkräfte als strategische Zukunftsaufgabe verstanden wird“, betont lvh-Präsident Martin Haller in einer Aussendung. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe und für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Südtirol.“ <BR \/><BR \/>Gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftebedarfs brauche es kontinuierliche Maßnahmen, um die „Attraktivität der Lehre zu stärken und noch mehr junge Menschen für eine berufliche Ausbildung zu gewinnen“, sagt lvh-Direktor Walter Pöhl. <h3>\r\nEinige Vorgaben geändert<\/h3>Den Beitrag erhalten Betriebe, die ihre Lehrlinge über die gesamte Ausbildungsdauer begleiten und ihnen die Möglichkeit geben, die Lehrabschlussprüfung abzulegen. <BR \/><BR \/>Neben der Erhöhung der Fördersumme wurden auch einzelne Vorgaben angepasst. Dazu zählt die Eigenerklärung, die Betriebe nach bestandener Lehrabschlussprüfung einreichen müssen. Zudem ist ein Nachweis über die Einhaltung der Versicherungspflicht gegen Naturkatastrophen vorgesehen.