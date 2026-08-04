<BR \/><BR \/>Die Anlagen „Cervino the One“ werden vom Ortszentrum von Breuil-Cervinia (Gemeinde Valtournenche) zunächst nach Plan Maison und anschließend weiter auf das Plateau Rosa führen. Dort besteht der Anschluss an das 2023 fertiggestellte Projekt „Matterhorn Alpine Crossing“, das über das Klein-Matterhorn nach Zermatt in der Schweiz führt.<BR \/><BR \/>Die Bauarbeiten sollen demnächst beginnen, die Inbetriebnahme ist für die Wintersaison 2029\/30 geplant. Damit soll die Verbindung zum internationalen Skigebiet rund um das Matterhorn modernisiert und ganzjährig zuverlässiger werden.<h3>\r\n200-Millionen-Euro-Auftrag<\/h3>Leitner errichtet die beiden Anlagen gemeinsam mit den Unternehmen Cogeis, Ivies und BGF. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge auf fast 200 Millionen Euro.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343634_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Realisierung von ,Cervino The One' ist eine außergewöhnliche ingenieurtechnische Herausforderung, der wir uns mit großem Stolz stellen“, sagt Leitner-Präsident Anton Seeber. <BR \/>Das Projekt zeige, wie die Technologie des Unternehmens eine sichere, effiziente und in die Landschaft integrierte Infrastruktur ermöglichen könne.<BR \/><BR \/>Die insgesamt 5,8 Kilometer lange Strecke überwindet 1427 Höhenmeter. Zum Einsatz kommt die Dreiseiltechnik, bei der die Kabinen von zwei Tragseilen getragen und von einem Zugseil bewegt werden. Sie ermöglicht große Spannweiten und gilt als besonders geeignet für anspruchsvolles Gelände. <h3>\r\nVor 90 Jahren wurde die erste Seilbahn errichtet<\/h3>Die beiden neuen Bahnen werden mit 56 Kabinen ausgestattet und können jeweils bis zu 30 Personen befördern. Die maximale Geschwindigkeit beträgt acht Meter pro Sekunde, die Förderleistung 3000 Personen pro Stunde. Für die gesamte Strecke von Cervinia bis Plateau Rosa werden künftig knapp 17 Minuten benötigt.<BR \/><BR \/>Das Projekt fällt mit einem historischen Jubiläum zusammen: 1936 – vor 90 Jahren - wurde in Breuil-Cervinia die erste Seilbahn eröffnet. Heute zählt der Ort zu den international bekannten Alpendestinationen. Das Skigebiet Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt ist eines der größten im Alpenraum: Es erstreckt sich über drei Täler in zwei Ländern – Italien und Schweiz – und reicht von 3.883 Metern Meereshöhe am Kleinen Matterhorn bis hinunter zu den 1.524 Metern in Valtournenche.