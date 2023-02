Leitner-Gruppe (HTI) will bei Troyer AG einsteigen

„Keine einfachen Jahre hinter uns“

HTI-Gruppe könnte Bereich erneuerbare Energien ausbauen

Sowohl HTI – bekannt durch ihre Marken Leitner, Prinoth, Demaclenko, Leitwind und Agudio – als auch Troyer betonten am Montag, dass man in Verhandlungen über eine Kapitalerhöhung stehe.Die Gespräche seien weit fortgeschritten, der Abschluss des Deals hänge aber noch von einigen Auflagen ab. Ob man sich handelseins werde, wisse man in einigen Wochen, betonte Stefan Troyer, Geschäftsführer der Troyer AG. Zu weiteren Details wollte er sich nicht äußern, auch nicht, zu wie viel Prozent sich die HTI-Gruppe beteiligen wird.Die Troyer AG ist seit rund 90 Jahren im Turbinenbau tätig und liefert die gesamte elektromechanische Ausrüstung für Wasserkraftwerke. Sie hat seit ihrer Gründung im Jahr 1934 mehr als 550 Kraftwerksprojekte auf der ganzen Welt umgesetzt und hat Niederlassungen in Landquart (Graubünden) und in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.Die letzten Jahren seien allerdings für das Unternehmen, das zurzeit in Sterzing 120 Mitarbeiter beschäftigt, zunehmend schwierig geworden, erklärte Troyer die Hintergründe der geplanten Kapitalerhöhung. „Wir haben keine einfachen Jahre hinter uns. Der Markt war schon vor der Covidkrise durch die niedrigen Energiepreise nicht einfach. Mit der Krise haben sich dann Projekte verschoben, was die Lage weiter erschwert hat.“Die HTI-Gruppe könnte mit dem Einstieg bei Troyer ihre Tätigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen. Seit 2002 ist sie mit der Marke Leitwind in der Windkraft tätig, der Kraftwerksbauer wäre somit eine weiteres Standbein in dem Geschäftsfeld.