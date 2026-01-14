Queenstown liegt auf der neuseeländischen Südinsel am Ufer des Lake Wakatipu und ist von einer imposanten Bergkulisse umgeben. Aufgrund der besonderen geografischen Lage und der hohen Grundstückspreise sei eine Erweiterung des Straßennetzes äußerst kostspielig. „Eine Seilbahn ist daher die beste Wahl für den Standort“, erklärt Ross Copland, Geschäftsführer der Southern Infrastructure Limited, die gemeinsam mit Leitner für das Projekt verantwortlich ist. <h3>\r\nVom Flughafen in die Stadt in 20 Minuten<\/h3>Es wäre die erste urbane Seilbahn in Ozeanien. Die geplante Anlage soll das Stadtzentrum mit dem Flughafen in rund 20 Minuten verbinden. Vorgesehen ist eine Kabinenbahn mit sieben Stationen und einer Förderleistung von bis zu 3.000 Personen pro Stunde.<BR \/><BR \/>Bevor der Bau starten kann, muss zunächst die Detailplanung abgeschlossen werden. Diese umfasst sowohl die technische Auslegung und Konstruktion der Anlage als auch die Erstellung umfassender Umwelt- und Fachgutachten.<BR \/><BR \/>Parallel dazu seien Gespräche mit Grundstückseigentümern sowie der lokalen Bevölkerung vorgesehen, um das Projekt transparent weiterzuentwickeln und regionale Anliegen frühzeitig zu berücksichtigen, informiert der Seilbahnbauer. <BR \/><BR \/>Der Baubeginn ist – vorbehaltlich der Festlegung des geeigneten Genehmigungsverfahrens – für 2027 geplant. Die Inbetriebnahme der ersten Strecke ist derzeit für 2029 vorgesehen.<BR \/><BR \/>Leitner hat bereits mehrere Projekte in Neuseeland realisiert. Darunter den Coronet Express, die Sky Waka-Kabinenbahn und den neuen 8er-Sessellift am Mount Hutt.