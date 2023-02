Loacker: Geschäftsergebnis 2022 bei 418 Millionen Euro

Zu den Spitzenabnehmern 2022 gehören der Mittlere Osten, der mit 103,8 Millionen Umsatz einen großen Anteil des Auslandsmarktes ausmacht, Nordamerika mit einem wachsenden Umsatz von derzeit 43,6 Millionen, sowie Südostasien mit 34,2 Millionen Euro. An der Spitze der Länderliste stehen nach wie vor Italien, gefolgt von Saudi-Arabien, USA, Israel und China.Konkret wurden 10.595 Tonnen Mehl verarbeitet, über 1 Milliarden Einheiten produziert und insgesamt knapp 38.346 Tonnen Produkte verkauft. Ermöglicht wurde das gute Ergebnis auch durch die Nachhaltigkeitsstrategie, die das Unternehmen seit geraumer Zeit konsequent umsetzt. Der Hauptpfeiler, die nachhaltige Produktionskette, umfasst eine Reihe verschiedener Projekte in Italien und der ganzen Welt, mit denen Loacker ökologisch und sozial verantwortungsvolle Standards für den Einsatz seiner Rohstoffe definiert.„Wir sind stolz auf dieses Ergebnis," so Loacker Executive Chairman Ulrich Zuenelli. „Die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 belegen, dass unsere hervorragende Arbeit unter vielen Gesichtspunkten - nicht zuletzt jenem der Nachhaltigkeit - bei Millionen Konsumenten gut ankommt. Dies ist für uns ein besonderer Ansporn, unseren Weg der Entwicklung und Innovation mutig weiterzugehen. Wir wollen verantwortungsvoll wachsen, immer bessere Entscheidungen treffen und den Menschen die Möglichkeit geben, dies ebenso zu tun."