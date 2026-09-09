Das neue Corporate-Venture-Capital-Programm sei zudem eine Win-win-Situation für beide Seiten, betont Loacker: „Während etablierte Unternehmen mit Erfahrung, Marktkenntnissen und industrieller Expertise punkten, bringen Start-ups Geschwindigkeit, Spezialisierung und frische Perspektiven ein.“<BR \/><BR \/>Damit gelinge es Loacker, „Marktveränderungen aktiv selbst mitzugestalten“. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 10 Millionen Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren.<h3>\r\nFokus auf fünf Investitionsbereiche<\/h3>Hauptvoraussetzung für ein Investment ist, dass das Start-up strategische Synergien mit den Kerngesellschaften der Loacker-Gruppe schafft, zu denen die Loacker AG und die Agro Select Ingredients für die Rohstoffbeschaffung gehören. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine solide Finanzlage und klares Wachstumspotenzial.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die fünf Investitionsfelder konzentrieren sich vor allem – aber nicht ausschließlich – auf die Lebensmitteltechnologie. Im Fokus stehen neue natürliche Inhaltsstoffe, Alternativen zu traditionellen Zutaten, Lösungen für eine ausgewogene Ernährung, die Kreislaufwirtschaft sowie datenbasierte Technologien und Rückverfolgbarkeit.<BR \/><BR \/>Knapp ein Jahr nach dem Start der Pilotphase hat Loacker bereits ein Portfolio mit ersten Start-up-Beteiligungen aufgebaut. Dazu gehört unter anderem die Endless Food Co., die alternative Schokoladenzutaten durch die Verwertung von Nebenprodukten der Lebensmittelherstellung entwickelt.<BR \/><BR \/>Neben dem aktiven Scouting können sich interessierte Start-ups ab Mitte Oktober direkt über die Website der Loacker-Gruppe bewerben.