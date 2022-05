„Lockdown für Ungeimpfte hat Spuren im Handel hinterlassen“ „Lockdown für Ungeimpfte hat Spuren im Handel hinterlassen“

Nicht nur in Südtirol, auch in Österreich hat die Pandemie die Handelsbranchen arg ins Unreine gebracht. Was jetzt besonders wichtig ist und wie sich das Kosumverhalten entwickeln wird, erklärt Carina Pollhammer, die Vorarlberger Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, im Interview mit Mauro Stoffella vom Wirtschaftsverband hds.