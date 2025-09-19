Die Forscher haben die beim NIFS\/INPS gemeldeten Bruttolöhne zwischen 2018 und 2023 untersucht, inklusive Zuschlägen und Überstunden. Das Ergebnis: Während die Löhne im Durchschnitt um 11,8 Prozent zulegten, stiegen die Lebenshaltungskosten im selben Zeitraum um 20,3 Prozent. Besonders die Energiekrise 2022 ließ die Preise explodieren.<h3>\r\nMinus zehn Prozent Kaufkraft<\/h3>Verdiente ein Beschäftigter 2018 im Schnitt noch 112 Euro brutto pro Tag, lag die Tagesentlohnung 2023 bei 126 Euro. „Die nominelle Lohnentwicklung in der Privatwirtschaft hat damit nur etwa 60 Prozent der Teuerung ausgeglichen“, sagt Afi-Direktor Stefan Perini gegenüber STOL.<BR \/><BR \/>Am stärksten konnten Führungskräfte von den Zuwächsen profitieren: Ihre Gehälter stiegen um knapp 16 Prozent. Höhere Angestellte kamen auf ein Plus von 12,7 Prozent, einfache Angestellte hingegen lediglich auf 11,3 Prozent.<h3>\r\nGewerbliche Nachbesserungen – aber reicht das?<\/h3>Jüngst haben die Kollektivverträge neue Impulse gesetzt: Der Hotelier- und Gastwirteverband (HGV) erhöhte das territoriale Lohnelement von 100 auf 150 Euro brutto. Auch der Handels- und Dienstleistungsverband (hds) stockte auf – von 8 auf 45 Euro. Diese Abschlüsse dürften 2024 und 2025 für einen gewissen Lohnschub sorgen, glaubt Perini. „Ob dieser allerdings reicht, um die Schere zwischen Löhnen und Lebenshaltungskosten zu schließen, bleibt fraglich.“<BR \/><BR \/>Ein Beispiel verdeutlicht die Dimension: Bei einem Monatsbruttolohn von 2.500 Euro bedeutet ein Plus von 50 Euro gerade einmal zwei Prozent mehr. „Um den Abstand von rund zehn Prozent zwischen Lohn- und Preisentwicklung aufzuholen, bräuchte es einiges mehr“, so Perini.<h3>\r\nÖffentlicher Sektor als Vorbild<\/h3>Derzeit zeigt ausgerechnet der öffentliche Dienst, dass es auch anders geht. Dort sind die Gehälter spürbar stärker gestiegen. Perini: „Die Privatwirtschaft müsste dringend nachziehen.“<BR \/><BR \/><b>Bist du nur mittelmäßig zufrieden mit deinem Job? Keine Sorge – das bleibt unser Geheimnis.<\/b><BR \/><BR \/>Melde dich jetzt kostenlos und unverbindlich bei der <a href="https:\/\/www.dolomitenmarkt.it\/jobs\/diskrete-jobsuche?mtm_campaign=DM_dmdiskretejobsuche_stol_artikel__diskretejobsuche_storyline&mtm_kwd=diskretejobsuche_storyline&mtm_source=Stol&mtm_medium=Artikel&mtm_cid=32&mtm_group=DolomitenMarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">diskreten Jobsuche<\/a> an. Lehn dich entspannt zurück und lass passende Arbeitgeber auf dich zukommen. Solange du im diskreten Modus unterwegs bist, entscheidest ausschließlich du, ob und wann du dich zu erkennen gibst.