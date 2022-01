Lufthansa will bei Alitalia-Nachfolgerin ITA einsteigen

Die AUA-Mutter Lufthansa will einem Zeitungsbericht zufolge bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen. Es gehe um den Kauf eines Anteils von 40 Prozent, berichtete die italienische Zeitung „Il Foglio“ am Sonntag. Eine entsprechende Transaktion könne in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.