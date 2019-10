Lukas Gardener aus Leifers ist Südtirols Verkaufstalent 201

Im Berufsbildungszentrum von Bruneck hat sich der Jungverkäufer gegen vier weitere Finalisten durchgesetzt. Auf Rang zwei landete Alex Menegatti aus Leifers (Landesberufsschule Handel und Grafik Johannes Gutenberg), gefolgt von Valentina Oberbichler aus Mühlen in Taufers (Berufsbildungszentrum Bruneck), Lehrling im Lehrbetrieb Athesia Papierhandlung Bruneck auf Rang drei. Die weiteren zwei Finalisten waren Maria Seehauser aus Freienfeld (Landesberufsschule Brixen), Lehrling bei Despar Ploner in Stilfes und Julian Lercher aus Aufkirchen bei Toblach (Berufsbildungszentrum Bruneck), Lehrling bei Anjoka Conad Toblach.



Der Berufswettbewerb Verkaufstalent Südtirol wird jedes Jahr vom hds - Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum Bruneck durchgeführt.





„Neben dem Beruf des Verkäufers gibt es im Handel und im Dienstleistungssektor 18 weitere attraktive Berufe für die Jugendlichen. Diese Vielfalt ist kaum zu übertreffen“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. „Dabei haben alle Berufe etwas gemeinsam: Der Umgang mit Menschen, soziale Kompetenzen, Sprachkenntnisse, aber auch spezielles Fachwissen stehen im Mittelpunkt. Das macht die Faszination dieser Berufe aus“, so Moser, der vom Ergebnis und den Fähigkeiten des Verkäufernachwuchses begeistert ist und den wichtigen Beitrag der Lehrbetriebe hervorhebt.





Fachwissen, Argumentationstechnik und professionelles Auftreten wurden im Finale des Berufswettbewerbes bewertet. Die jungen Verkaufstalente mussten ein möglichst perfektes, kundenorientiertes Verkaufsgespräch mit einem Testkunden führen. Parallel dazu musste ein englischsprachiger Kunde betreut werden. Die verkauften Waren wurden von den Teilnehmern selbst mitgebracht und waren auf deren Branche und Fachwissen abgestimmt.





Die Jury setzte sich aus Vertretern des hds und Fachlehrpersonen der Berufsschulen zusammen. Allen Finalisten winkte ein Scheck, der von der Bilateralen Körperschaft im Tertiärsektor EbK zur Verfügung gestellt wurde.





Gewinner Lukas Gardener wird 2020 an der Europameisterschaft der Berufe Euroskills in Graz teilnehmen. Alex Menegatti, Valentina Oberbichler und Maria Seehauser hingegen werden am 6. November 2019 in Salzburg an der länderübergreifenden Berufsmeisterschaft Junior Sales Champion International teilnehmen und somit dort Südtirol vertreten.





vs