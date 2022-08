Lun: „Konkurrenz um Mitarbeiter wird größer, die Löhne werden steigen“

„ Die Unternehmen müssen um die Arbeitnehmer buhlen, sei es mit besseren Arbeitsbedingungen, als auch mit einem leistungsgerechten Lohn, dieser wird in den kommenden Jahren sicherlich steigen. ” — Gerog Lun, Wifo-Leiter

„ Wir stehen derzeit am Anfang eines Strukturwandels, eines Anpassungsprozesses. Gewisse Tätigkeiten werden sich künftig einfach nicht mehr rentieren, wenn ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, Mitarbeiter zu finden. ” — Georg Lun, Wifo-Leiter

Georg Lun: Wir bekommen jetzt den demografischen Wandel voll zu spüren, da die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und gleichzeitig weniger Arbeitskräfte nachkommen. Das wusste man schon seit vielen Jahren, nur hat die Coronakrise das beschleunigt und verstärkt.Lun: Während der Pandemie haben viele Personen ihre Arbeitssituation überdacht und haben Job oder sogar die Branche gewechselt. Ganz stark hat man das im Tourismus gesehen, der ja massiv von den Auswirkungen der Pandemie betroffen war. Aber nicht nur der Tourismus ist vom Arbeitskräftemangel betroffen, auch alle anderen Branchen. Und das Problem wird von Jahr zu Jahr größer.Lun: Die Konkurrenz um die Mitarbeiter wird ständig größer werden. Die Unternehmen müssen also um die Arbeitnehmer buhlen, sei es mit besseren Arbeitsbedingungen, als auch mit einem leistungsgerechten Lohn, dieser wird in den kommenden Jahren sicherlich steigen. Die Arbeitnehmer sind wegen des Fachkräftemangels in einer guten Verhandlungsposition.Lun: Wo es geht, muss ein Unternehmen automatisieren, digitalisieren und Personal einsparen. Wir stehen derzeit am Anfang eines Strukturwandels, eines Anpassungsprozesses. Gewisse Tätigkeiten werden sich künftig einfach nicht mehr rentieren, wenn ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, Mitarbeiter zu finden.Lun: Es hat immer wieder Strukturwandel gegeben, das ist nichts Neues. Man darf diesen Wandel nicht nur als Gefahr sehen, sondern auch als Chance. Man muss einerseits schauen, mit den Beschäftigten eine möglichst hohe Wertschöpfung zu erzielen, andererseits muss ein Unternehmen so viel als möglich automatisieren. Die Unternehmen werden sich anpassen müssen, der Arbeitsmarkt wird sich verändern, man braucht nur an das Smart working denken.Lun: Ja, Smart working gibt einem Unternehmen die Möglichkeit, flexibler zu sein und beispielsweise Arbeitskräfte aus dem Ausland zu beschäftigen, die also vom Ausland aus ihre Arbeit verrichten, was in Präsenz nicht möglich wäre.