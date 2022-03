Luxusbrands schließen: Italienische Modebranche befürchtet Verluste

„In Italien gibt es viele Kleinunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern, die sich auf den russischen Markt fokussiert haben. Sie sind stark gefährdet und wir werden Maßnahmen ergreifen müssen, um sie zu unterstützen. Die gesamte Modebranche wird einen hohen Preis für den Ukraine-Konflikt zahlen“, sagte Carlo Capasa, Chef der Kammer zur Förderung italienischer Mode im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“.Der Verband der italienischen Modeindustrie Federmoda appellierte an die Regierung von Premier Mario Draghi, einen außerordentlichen Plan zur Unterstützung der Unternehmen der italienischen Modebranche auszuarbeiten, um den Sektor am Leben zu halten. „Es müssen auch mittel- und langfristige Maßnahmen ergriffen werden wie etwa Förderungen zur Einführung neuer Technologien und digitaler Werkzeuge in der Branche, sowie Initiativen, um den Erwerb von Produkten italienischer Herstellung zu fördern“, hieß es in einer Presseaussendung des Verbands.Der italienische Modekonzern Prada hat am Wochenende seine Aktivitäten in Russland eingestellt. Die Gruppe, zu der auch die Marken Miu Miu, Church's und Car Shoe gehören, kündigte an, dass sie „ihre Einzelhandelsaktivitäten in Russland mit sofortiger Wirkung einstellt“.Die an der Börse in Hongkong notierte Modegruppe hatte in den vergangenen Jahren in Russland stark expandiert. Russische Touristen in Italien zählen zu den starken Kunden des Modeunternehmens unter Kontrolle der Designerin Miuccia Prada. Weitere klangvolle Namen der italienischen Mode könnten demnächst ihre Shopketten in Russland schließen.

apa