Gerade energetische Sanierungen erfordern häufig eine langfristige Vorbereitung. „Betriebe und Bauherren brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, um Investitionen tätigen zu können“, betont lvh-Präsident Martin Haller.<BR \/><BR \/>Für das Südtiroler Handwerk hat die Maßnahme eine doppelte Bedeutung: Sie schafft zusätzliche Aufträge für zahlreiche Berufsgruppen und trägt gleichzeitig zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei. „Von jeder Sanierung profitieren die Umwelt, die Gebäudeeigentümer durch niedrigere Energiekosten und die heimischen Handwerksbetriebe durch zusätzliche Investitionen“, unterstreicht lvh-Direktor Walter Pöhl.<BR \/><BR \/>Der Energiebonus ist ein Kubaturbonus: Wer ein älteres Gebäude energetisch saniert, darf die Kubatur um 20 Prozent erweitern. In jedem Fall stehen mindestens 200 Kubikmeter zusätzlich zur Verfügung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-sieht-der-neue-energiebonus-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zum Bonus finden Sie hier.<\/a>