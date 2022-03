lvh gegen SOA im privaten Bausektor

In Italien wird aktuell die Einführung einer verpflichtenden SOA-Zertifizierung auch für gewisse private Bauaufträge diskutiert. Das Südtiroler Handwerk spricht sich vehement gegen dieses Vorhaben aus und ist in Austausch mit Senator Dieter Steger. Er interveniert derzeit auf römischer Ebene in diesem Zusammenhang.