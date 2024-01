Lvh: „Werden Regierung an Taten messen“

„ Von einem Zugang zu Fördermitteln profitieren gerade Kleinbetriebe ” — Martin Haller

Neuheiten in Ausbildung und Praktika

„Mehr Anerkennung für Handwerk“

Ein Punkt im über 50 Seiten langen Regierungsprogramm ist der Bürokratie-Abbau. Dies soll vor allem mit Hilfe der Digitalisierung erreicht werden. „Einen Bürokratieabbau fordern wir schon seit langem. Wichtig ist, dass hier nun auf Worte auch greifbare Maßnahmen folgen“, sagt lvh-Präsident Martin Haller.Ein erklärtes Ziel der neuen Landesregierung sei es, in der Wirtschaftspolitik die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu festigen. „Dazu gehört einerseits eine gezielte Förderung, besonders im Bereich der Innovation, aber auch die Steuerentlastung“, heißt es im Regierungsprogramm. Dieses Vorhaben begrüßt Haller, denn „von einem Zugang zu Fördermitteln profitieren gerade Kleinbetriebe, wodurch ein Wettbewerbsgleichgewicht gesichert wird“.Ebenfalls enthält das Programm verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen. So sollen Arbeitgeber, unter bestimmten Umständen, von einer Reduzierung der Wertschöpfungssteuer IRAP profitieren. Auch die Wiedereinführung des Rotationsfonds findet sich im Koalitionsabkommen.Besonders positiv bewertet der lvh die Einführung von Orientierungspraktika ab 14 Jahren. „Damit wird eine seit längerem bestehende Forderung des lvh verwirklicht“, stellt lvh-Vizepräsident Hannes Mussak fest.Weiters begrüßt der lvh, dass die Berufsgrundstufe reformiert werden und die duale Ausbildung, sowie die Meisterausbildung ausdrücklich gefördert werden sollen.Der erste Eindruck des Regierungsprogramms ist für den lvh-Präsidenten positiv: „Grundsätzlich gibt es einige gute Ansätze. Auch das klare Bekenntnis zu Kleinunternehmen ist sehr positiv. Allerdings ist das Handwerk explizit kaum genannt“, bemerkt Haller.„Uns fehlt der direkte Verweis auf das Handwerk als einer der tragenden Wirtschaftssektoren in Südtirol und seine Rolle für die Gesellschaft. Am Ende kommt es für uns darauf an, dass die verschiedenen Punkte konkret umgesetzt werden. Grundsätzlich bewerten wir die Maßnahmen positiv, werden die neue Landesregierung aber auch an ihren Taten messen“, stellt der lvh-Chef abschließend fest.