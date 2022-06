Maklervereinigung: „Haben eine rechtliche und ethische Verantwortung“

Ebenso hervorgehoben wurde auf der Generalversammlung die Rolle des Maklers zum Thema „leistbares Wohnen“ in Südtirol, als Kenner des Marktes und seiner beratenden Tätigkeit für Familien und Unternehmen.Im Mittelpunkt des diesjährigen Treffens stand die Berufsethik. „Als Makler der Südtiroler Maklervereinigung sind wir an einen Ethikkodex gebunden: Dem Immobilienmakler obliegt eine rechtliche und ethische Verantwortung. Mit unserer transparenten Arbeit werden wir auch den moralischen Verpflichtungen unserer Branche gerecht“, unterstrich Präsident Alexander Benedetti. „Wir, Makler stehen und fallen mit unserem guten Ruf. Für die Mitglieder der Südtiroler Maklervereinigung gilt der gemeinsame Ethikkodex, damit dies auch so bleibt.“Die wichtigsten Grundlagen und Erneuerungen zum Thema Berufsethik und Immobilienmakler erläuterten der Präsident des Dachverbandes FIMAA, Dott. Santino Taverna und RA Klaus Pernthaler sowie RA Daniele Mammani des Dachverbandes FIMAA.