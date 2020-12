Mit rund 6,4 Milliarden Euro kann Südtirol heuer auf einen Rekordhaushalt blicken. Doch was auf den ersten Blick so positiv aussieht, stimmt nicht alle optimistisch. Vor allem die Wirtschaft beklagt, dass gerade in Krisenzeiten investiert werden müsse. Zudem, so einige Wirtschaftsvertreter, sei dieser Landeshaushalt „nicht wirklich realistisch“.